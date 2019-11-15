網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

國民黨不分區立委名單引各界怒火，今天將開臨時中常會，黨主席吳敦義將改列第14名。安全名單的前立委邱毅、退將吳斯懷、車宜靜等辨識度不高女性，恐遭剔除。網友更是按捺不住情緒，直言排序該重擬，名單更該遵循「關鍵人」——總統參選人韓國瑜才對。

據悉，14日吳敦義主持中常會，在砲聲隆隆、無人鼓掌中，吳以「那就這吧！」通過名單。部分中常委非常不滿，縣市正副議長、縣市黨部主委也開始串聯，還透過電話、寫email等方式，提醒吳這分名單將嚴重影響總統、區域立委及政黨票，強力主張吳敦義加開臨時中常會，將自己排序往後列第14名，甚至勿列不分區。

網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發文，附上今日臨時中常會開會通知，寫道：「希望明天中常會……不分區名單.排序能重擬……」並特別標註：「強烈建議！國民黨不分區名單，應遵循總統候選人」。

文章一出，迴響熱烈。有人直言：「總統是韓國瑜在選，本來就該以他為主！」其他網友則紛紛回道：「我們的未來不是夢！」「加油加油有智慧的領導人，許個願給台灣安定繁榮的三十年讓專業有為青年闖一番事業，國家富裕繁榮再現」、「把沒聽過的說清楚，不知道哪裡蹦出來的立委說明專才」。

此外，也有網友痛批：「請吳敦義出來選啊！看他敢不敢啊！想當總統想瘋囉！只要他出來選，國民黨一定輸，且輸得很慘，他出來選我第一個不投他，吳敦義簡直就是李登輝第二。」

(中時電子報)