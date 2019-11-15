美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）年度報告指出，台灣對「一國兩制」的擔憂因香港抗議而擴大，報告也建議國防部進行研究，遏止北京企圖以武力統一台灣的計畫。

USCC今天公布遞交國會的2019年年度報告。主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）表示，香港局勢加劇台灣對北京意圖的擔憂。

她指出，早在6月香港示威活動開始之前，北京就對台灣施加巨大的外交與經濟壓力，台灣面臨不斷升高的中國軍事威脅。

報告指出，台灣對北京的「一國兩制」統一模式因為香港的大規模示威運動而加深擔憂，也看到這一模式所承諾的自治逐漸受到侵蝕。

報告在提及台灣時建議國會指示美國國務卿提交報告，說明美國針對北京企圖孤立台灣民主領袖所採取的因應計畫或行動，加強支持台灣參與國際社會，並依據台灣旅行法擴大美台官員交流。

報告也提到美國應制定戰略，對與台灣維持外交關係的國家擴大發展與安全援助，詳列擴大步驟，拓展台灣與其他民主國家的多邊合作。

報告也建議國會指示美國國家情報總監辦公室針對台海局勢，從台灣、中國、日本與韓國高科技產品供應影響進行研究。

委員會也建議國會指示美國國防部進行機密研究，重點在針對中國解放軍2035年現代化目標對美國履行台灣關係法的承諾以及對美國維持抵抗任何訴諸武力危及台灣安全能力的影響。

委員會指出，這項研究應向國會各相關委員會簡報，並針對中國企圖在15年內武統台灣的計畫，提出遏止的準則。

委員會也建議國會透過立法加強台美安全合作，擴大美台軍事人員直接交流與人員培訓計畫，且不限人道救援與災難救助。同時也指示美國行政部門允許現役軍方人員互訪期間得以穿著制服。

在香港部分，委員會建議若中國派出解放軍或武警鎮壓香港示威活動，國會應中止依據1992年訂立的「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act）給予香港的特殊經濟待遇。

(中央社)