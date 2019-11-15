台灣的伴手禮種類超多，讓人難以抉擇。近日有網友貼文詢問，要出國拜訪一位好友，想帶一些台灣的零食給朋友品嚐，不知到大家覺得外國朋友最愛哪一味台灣零食？貼文一出隨即引起熱議，大批網友都激推這款「超涮嘴的零食」。

日前在PTT上有位網友貼文表示，最近要去日本玩，而多年前認識的朋友讓他借住，因此他想帶一些台灣的伴手禮給他，感謝他讓自己借住。原PO目前想到的伴手禮有北海鱈魚香絲、蝦味先、味味一品跟滿漢大餐牛肉麵等。但不知道外國朋友到底喜歡哪一款，請大家提供意見。

貼文曝光後，立刻引來網友熱議，「零食的話義美小泡芙」、「大屌燒」、「孔雀餅乾」、「試試看台灣茶葉 不是手搖飲那種」、「鳳梨酥、肉紙還有牛軋糖」、「茶葉、鳳梨酥、台酒泡麵」、「芒果乾(我是認真的)」、「義美巧克力酥片、小泡芙、蛋捲、滿天星」、「日本友人喜歡宜蘭牛舌餅 、蔬菜水果乾 、茶葉」。

統計網友的回覆後，發現最夯伴手禮Top 3分別是「泡麵、蝦味先和小泡芙」。泡麵的種類繁多，但台灣不少泡麵中都還有肉末，因此也有網友表示，雖然好吃但可能不能帶過去。而蝦味先和小泡芙吃起來超涮嘴，讓人忍不住想一口接一口，堪稱是最佳「解饞聖品」。

(中時電子報)