一名年輕柔道教練，將招收學員的道館和社團當成選妃地點，趁著指導一名少女時，明知對方未成年，仍從地板一路指導到床上，而且還拍下少女裸照四處向友人炫耀，但是卻遭友人翻拍後外流，造成少女身心受創。

據了解，該名柔道教練在中部地區頗有知名度，除了自己開設道館外，也在多間學校當社團指導老師，2年前，他與一名未成年女學生過從甚密，竟然慫恿少女前往他的住處讓他拍攝裸照，並連續多次用手機拍下少女的正面、背面全身裸露片。

但該名教練為了向友人炫耀自己有未成年小女友，竟然趁著與友人聚會時，大方秀出少女正面、背面全裸照片，但友人卻趁著他不注意時偷偷翻拍下來，造成照片造成照片外流，宛如台版陳冠希案翻版。

事後該名教練遭到少女家長提告，法院判決指出，該名教練明知少女正值身心發展階段，自我保護判斷力未臻成熟，竟恣意拍下少女裸照數位圖檔，考量當時兩人為男女朋友，於嬉戲間誤蹈法網，被告並未蓄意將照片外流，犯後已有悔意，女友亦出庭求情，指兩人仍交往中，希望法官從輕量刑，因此判9個月。

(中時電子報)