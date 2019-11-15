快艇球迷期待已久的好消息終於來了！快艇總教練瑞弗斯15日在客場遭遇鵜鶘賽前宣布，先前因為肩膀手術造成本季還沒上場的明星前鋒保羅喬治，將於今天進行加盟快艇首秀，不過「可愛」里歐納德卻因快艇連兩天出賽宣告輪休。

身為快艇今年夏天得以搶到里歐納德的關鍵因素之一，保羅喬治上季效力雷霆場均28分、8.2籃板、4.1助攻及2.2抄截，卻在跳槽快艇後沒多久進行肩膀手術，本季前11場例行賽都告缺席，如今終於準備生涯首次穿上快艇球衣登場了。

瑞弗斯透露，保羅喬治今天將會先發上陣，上場時間卻會受到限制，將會依據喬治在場上的表現，來決定到底讓他打多久時間，瑞弗斯說：「我很開心，你們看不出來嗎？我不知道他會打多久，自從今年4月以後，他只進行2次訓練。」

「我不敢說對於保羅喬治的表現，會有怎樣的期待，但我知道我想看到怎麼樣的狀況，我希望他能投進每一個球，讓我們等著瞧吧，」瑞弗斯表示，「我猜他最大的問題，將是疲憊問題，一旦他出現疲憊的跡象，我就會馬上換他下來。」

(中時電子報)