〈柚香府城秋蟹魚子醬發財板〉是台南著名小吃「棺材板」的「時尚法菜新表情」。（圖／台南晶英酒店）

〈鬼頭刀、飛魚〉是〈Sinasera 24〉餐廳經典菜色，在台南晶英的雙廚聯手盛宴中吃得到。（圖／台南晶英酒店）

跨界聯名就是「潮」！時尚界流行跨界，餐飲業也跟進，欲藉跨界引領「食尚」並誘客。 晶華酒店集團旗下台南晶英酒店為提供南台灣食饕與吃貨全新味覺體驗，邀請台東最具話題的法式餐廳〈Sinasera 24〉主廚楊柏偉(Nick Yang)返鄉客座，與館內〈ROBINS〉牛排館主廚鄭安宏以『雙廚獻藝．法式饗宴』為名聯手獻藝，台東也有美味法菜餐廳？台南觀光飯店為什麼大老遠請來台東餐廳主廚客座？都是話題、也是賣點。

橫跨台灣東西兩岸的「雙廚獻藝．法式饗宴」將於11月20日、21日在台南晶英酒店〈ROBINS〉登場，午間8道菜每人3,600元，晚餐12道菜每人5,600元，搭配精選佐餐調飲，每餐期限定35位，此一「規格排場」完全不遜於台北都會觀光飯店請國際名廚客座，如此這般，也就更加耐人尋味了。

楊柏偉老家在台南府城，從小就對餐飲展現熱誠，專科畢業後他即積極參加各種餐飲比賽，藉此開拓視野、也累積廚藝經驗。在台東長濱服役期間，楊柏偉接觸到許多特殊的天然野菜及新鮮魚種，退伍後毅然決定全心踏上烹飪圓夢之路，遠赴法餐殿堂取經，先後在普羅旺斯米其林一星餐廳〈La Bonne Etape〉、以及位於上周到高雄客座、馬賽唯一米其林三星餐廳〈Le Petit Nice〉餐廳見學歷練。返台後決定在東海岸經「能展現自我」的餐廳〈Sinasera 24〉。

台南晶英酒店〈 ROBIN'S〉主廚鄭安宏作的〈酥炸蓮花餅〉，藉由食器搭配展現優雅氣韻。（圖／台南晶英酒店）

台東〈Sinasera 24〉主廚楊柏偉(左)與台南晶英酒店主廚鄭安宏(右)聯手獻藝，讓食饕與吃貨期待。（圖／台南晶英酒店）

Sinasera是阿美族語「大地」的意思，24則代表傳統二十四節氣，象徵著將以山海中大自然所賦予的「禮物」來設計菜單，透過法餐細膩的技法，實現「萃取山林的野味、濃縮海洋的鮮美」的烹藝理念。

台南晶英酒店〈ROBINS〉鐵板燒主廚鄭安宏(B.B.)來自台灣離島小琉球，熟悉海味及在地特色食材，並常透過旅行探訪山林、擁抱海洋，挖掘各地美味私房食譜，加上他曾在日本料理餐廳歷練，故能以日料職人的精神結合創意與巧思，繹餐桌上佳餚美饌。

台南晶英酒店總經理李靖文表示，兩位主廚 跨界攜手合作，將結合台東與台南兩地食材作菜，三款開胃菜中的〈鵪鶉蚵仔米飯小腳」是是將蚵仔乾與長濱米包入鵪鶉腿中碳烤後再淋上金棗醬汁。〈虱目魚西瓜綿小塔〉是楊柏偉主廚以兒時常吃到西瓜綿虱目魚湯為發想，運用家鄉這兩項特有食材，將小吃化身為法式經典小塔，搭配水梨與甜菜帶出虱目魚的鮮味。

鄭安宏則以台南著名小吃「棺材板」來發揮，麵包裡頭塞入曾文溪出海口的處女蟳肉，配上新鮮海膽與鹹蛋黃特調的濃郁海膽醬，佐以鮮甜的當季麻豆紅柚，最後將南投自家培育16年的BALUGA魚子醬與金箔加以點綴，完成多層次的〈柚香府城秋蟹魚子醬發財板〉。

〈Sinasera 24〉餐廳經典菜色〈鬼頭刀、飛魚〉也將在雙廚聯手饗宴中完整呈現，熟成48小時的東海岸鬼頭刀，搭配清爽的小黃瓜過山香凍與飛魚奶油，再刨上些許豪奢的風乾鮪魚，增添濃濃的海洋氣息。〈番茄香料時令魚〉是將特級初榨橄欖油、香菜籽等做成番茄魚高湯濃縮後，混合九層塔、香菜、刺蔥等色彩繽紛的配料，再放上香煎時令魚肉，成品充滿濃濃的地中海風味。

長濱版本的〈馬賽魚湯〉也是〈Sinasera 24〉的招牌之一，湯底匯集時令鮮魚並加入番紅花、八角等東、西方香料調合，濃醇的湯頭令人難以忘懷，搭配海藻長棍麵包與洛神花軟法麵包呈現。〈玉里櫻桃鴨〉是將鴨肉先透過低溫油泡的方式處理後，再將表皮煎至酥脆，佐以台南著名小吃炒鱔魚的醋汁，呈現不一樣的府城風味。〈炭烤小龍蝦〉則是將台東長濱在地野生小龍蝦直送台南，在餐桌上帶殼炭烤至五分熟，佐以香菜籽、柑橘皮、堅果、醃製檸檬皮以及新鮮薄荷提味，呈現食材最原始的海洋鮮味。

〈ROBINS〉主廚鄭安宏以台南晶英大廳裝飾瓦片為發想，將紅色瓦片作為器皿，盛裝觀音蓮葉片，上頭擺放酥炸蓮花餅，再由專人推著移動蓮花造景為賓客桌邊服務，相當大器吸睛。〈蔗燻府城霸王雞〉嚴選悉心飼養105天以上的「放山霸王雞」，並以台南盛產的紅甘蔗加以煙燻，最後用砂糖炙燒成脆皮焦糖，肉質鮮甜Q彈、蔗香迷人，再搭配甘蔗頭與雞骨熬煮的鮮甜雞湯，清爽不膩口。

〈府城溫體牛壽喜燒佐台南十六號越光米〉不只挑選肉質軟嫩且油花分布均勻的特選溫體牛肉，並將純黑豆蔭油特製成壽喜燒醬汁，滑嫩的牛肉將豐潤甘甜的醬汁完整吸收，配上口感黏甜的台南十六號越光米，滋味久久不散。此次餐會席間台南晶英池畔酒吧「水晶廊」也依照餐點特性，分別搭配菊與梅、陸羽釀、甄姬、烏龍嗨與南國之風調酒佐餐。

(工商 )