為了帶動小鎮深度旅遊風氣，交通部觀光局舉辦一系列的「小鎮遊戲趣」演出，16日將由金曲獎得主嚴詠能率領「打狗亂歌團」，前進台南市後壁區安溪寮福安寺前廣場，帶來精彩的民謠傳唱。
除了打狗亂歌團表演外，嚴詠能更邀請「恆春國小民謠隊」，一同為大家彈奏、歌唱，一起帶來精彩的新民謠廟口野台文化。開場前還有歡樂的互動時間，在地居民不用進城就可欣賞藝術表演，遊客也可體驗不一樣的小鎮旅遊。
除了本周末於後壁的演出，小鎮遊戲趣12月8日前將邀紙風車劇團、台灣特技團、FOCA福爾摩沙馬戲團前進嘉義市、桃園龍潭國小、東勢客家文化園區、苗栗苑裡山腳國小演出。
旅遊何必「飛」出國，交通部觀光局邀請民眾漫遊台灣小鎮，體驗小鎮純樸風情、品嘗在地美食之餘，並欣賞精彩的演出，帶回歡樂回憶。詳細演出節目、時間、地點，可上交通部小鎮遊戲趣網頁查詢。
(中時 )
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