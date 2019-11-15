國民黨不分區名單公布後引發眾怒，社會各界對國民黨主席吳敦義這次公布的名單相當不滿，青壯世代甚至到黨中央靜坐抗議，雖吳後迫於壓力，將自己從第8改為第10，仍被各界砲轟。對此，國民黨台北市議員李明賢直言，這份名單一出爐，國民黨根本送槍給民進黨撿了！他抗議電話根本接不完，都是從基層打來的，都罵得很難聽，有的揚言不投票，甚至有人要退黨表示抗議。

李明賢在政論節目《鄭知道了》上表示，國民黨不分區名單一出爐，我們又送槍給民進黨撿了！他認為這份名單是完全扣分的，對國民黨選情完全大傷！

李明賢更直言，這名單曝光後，他抗議的電話接不完，都是從基層打來的，都罵得很難聽，有的揚言不投票，甚至有人要退黨表示抗議。許多人批評都跟媒體差不多，怒轟國民黨跟社會和年輕人脫節！

李明賢表示，看看這份名單，前十名安全名單都是50歲以上，沒有年輕人，這對國民黨內青壯世代怎麼交代？過去2012年和2016年都有，為什麼這次就沒有，如果不說清楚，如何讓人信服？另外就是，這份名單就是「黨意大於民意」，怎麼會對國民黨和國民黨總統候選人韓國瑜的選情加分？

(中時電子報)