國民黨公布不分區立委名單後引來舉國譁然，黨內外對這份名單都有意見，國民黨黨主席吳敦義更疑似因為壓力過大在黨部前公開痛哭；對此，國民黨立委柯志恩完全不以為然，認為這份名單從根本上違背了國民黨的核心價值。

柯志恩在政論節目上表示，2016年因為王金平院長排在不分區第一，承擔整個責任，也引來輿論的批評，造成後面的專業組沒有受到討論，被稱為「史上最爛名單」；而今年的名單簡直是「洗白」了2016年的朱立倫，因為已經有更差的可以批評了！

這份不分區直接讓這次國民黨的票源窄化、社會失望！柯志恩直言，這跟社會的期待絕對有落差，就以不分區第8的邱毅來說，儘管他過去在國民黨中絕對是一名戰將，有許多支持者對他有很棒的印象；但是他近來於大陸的言論完全違背國民黨、違背台灣的主流價值，這對國民黨而言絕對是扣分的！

而這樣的一個人竟然在國民黨的安全名單，這也難怪會被檢討，柯志恩表示，當兩岸關係、香港議題蔡英文在大舉搶分的時候，國民黨推出一個這樣子背道而馳的不分區候選人，吳敦義這種作為，難道是要他們這群在第一線作戰的人戰死沙場嗎？

(中時電子報)