屏東縣內埔鄉一棟3層樓透天厝昨晨（14）傳出大火，奪走三代4命，而與父親陳屍在4樓神明廳的就讀國小5年級年二女兒，在校成績優異，日前才剛拿下學校語文朗讀競賽第1名，卻因一場無情火，來不及領到獎狀，學校師生聞訊都心痛不已。

品學兼優的李家二女兒，在師長眼中相當乖巧聰明，近日先在月考獲得全班第1名，接著再贏得學校語文朗讀比第1名，豈料未等到學校頒獎就發生意外，

事發當時，警消從3樓後窗救出大女兒及小女兒，但年逾7旬祖父母、46歲李姓屋主及11歲二女兒，被救出時已無生命跡象，其中李男抱著2女兒倒臥在4樓神明廳，2女兒全身超過90%燒傷，身體變形身亡。

鄰居指出，這棟民宅屋齡約30年，是3樓鐵皮加蓋，十多年前有次替老母親慶生，放一樓禮金遭闖入偷走，才會加裝防盜窗，不料卻阻斷逃生路線，成了火警奪命關鍵。警消到場救援時，原本從2樓破壞，卻發現裡頭還有一道防盜鐵欄，最後只好改從3樓攻入，才順利救出2名女生。李妻因回娘家而躲過火劫。

據了解，李男與父母親、3名國中國小兒子同住，78歲父親是潮州高中退休老師，李男則與妻子在住家附近經營復健診所，堪稱是書家世家。

(中時電子報)