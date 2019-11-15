國民黨不分區立委名單公布後引起舉國上下譁然，不少人直言「爛透了」，有學者就分析直言，若中常會未將爭議人士排除，「以這份名單的形象，可能只有20%左右，分到7席而已，會很慘！」。

據港媒《中評社》報導，專訪台灣中山大學政治學研究所教授廖達琪，對於國民黨13日的不分區名單，名單排序的問題反彈排山倒海，牽動國民黨的未來，她建議總統參選人韓國瑜應盡快和黨主席吳敦義見面，商討如何調整不分區。她指出，國民黨16日召開中央委員會行使同意權前，應該要提出建議的新名單，雖然任何名單都不會讓讓所有人滿意，但怎麼展現國民黨的價值和形象，都要好好談。

廖達琪認為，上次因為部份小黨沒過5%被擠掉，國民黨才能以27%政黨票拿11席不分區立委。若以這次推出名單這樣的形象，打出這種牌，只有20%左右。若是政黨票拿到20%也才分到7席而已，排到8席都不一定安全。

她最後強調，台灣民眾黨、親民黨、時代力量等環伺下，國民黨根本撈不好處，若只拿到7席到8席左右，吳敦義很可能都還排進不去，若看不清這點，真的會葬送整個國民黨的未來，她直言若核過，「這個名單會很慘」。因這份名單不能是酬庸式或者說要感謝誰，否則說不出邏輯和理念，只看到吳敦義保護自己，或關係人脈的延伸。

(中時電子報)