11月30日前單日在2處以上指定地點拍照上傳臉書或IG並標記＃經典小鎮鹽水後壁 ＃熊熊遇見你，即可至兌換處兌換《熊熊遇見你》小禮品。（南市觀光局提供／劉秀芬台南傳真）

11月30日前集滿5個不同指定景點的戳章，即可參加抽獎。獎項有空氣清淨機、在地特色伴手禮、《熊熊遇見你》周邊商品。（南市觀光局提供／劉秀芬台南傳真）

交通部觀光局與卡通頻道（Cartoon Network）一同合作，邀請《We Bare Bears熊熊遇見你》主角大大、胖達和阿極16日到後壁區菁寮國小中正堂舉辦粉絲見面會，除了精采表演，現場將開放30位幸運粉絲與主角近距離拍照互動。

觀光局將2019年定為「小鎮漫遊年」，積極推廣小鎮深度旅遊，台南市「鹽水區」與「後壁區」更雙雙入選為台灣30經典小鎮。觀光局特別邀世界知名卡通《We Bare Bears熊熊遇見你》主角三兄弟將到鹽水、後壁經典小鎮「出沒」，遊客只要與主角大大、胖達和阿極一起拍照打卡，就可集章拿好禮。

即日起至11月30日在鹽水區的永成戲院、八角樓、橋南老街、台灣詩路，後壁區的無米樂旅服中心、後壁車站、烏樹林休閒園區、卡多利亞良食故事館等景點，皆可發現可愛的熊熊3兄弟身影。

粉絲見面會預定於16日下午2點半開始，現場有可愛的小朋友表演、有獎徵答送《熊熊遇見你》周邊小禮物等，後壁區芳榮米廠還提供限量免費米袋DIY彩繪活動，讓民眾製作專屬的米袋帶回家，喜愛《熊熊遇見你》的粉絲千萬別錯過這歡樂滿載的見面會。

(中時 )