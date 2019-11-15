網友臉書發文、留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

國民黨不分區立委名單引各界怒火，黨主席吳敦義在壓力下，雖將自己從第8改為第10，又傳將改為第14，仍無法平息眾怒。韓粉對這份名單不滿，認為韓國瑜被羞辱，不少韓粉甚至號召政黨票拒投國民黨，改投對韓比國民黨還友善的新黨。

網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發文：「好爛的國民黨不分區立法委員名單，各位好友明年政黨票投給支持韓市長的新黨或國會黨，將是不錯的選擇！教訓老人黨結盟友黨，國會仍會過半！」

文章一出，迴響熱烈。其他網友紛紛回應：「政黨票投新黨」、「新黨不錯」、「我家只有4票不多政黨票投新黨」、「贊成投新黨！這種名單我投不下去」、「政黨票拒投國民黨，民進黨，時代力量等三黨」、「如果是這樣，我們會投新黨，國民黨自己搞壞了一手好牌，罪有應得」。

也有網友表示：「龍介仙應該跟鄭小姐排名互換」、「可以只投地方立委，政黨票投廢票嗎？」「國民黨單獨過半，吳敦義不會讓韓總統好過的，看這老人名單，擺明與韓是對幹！」「總統唯一支持韓國瑜！藍軍區域立委全壘打！全國不分區立委……我們就看人投了。政黨票……國民黨還投得下去嗎？國民黨、吳敦義主席請你們不要忽視台灣人民團結的力量，韓總統往後在執政上如有不順，全是現今國民黨高層的錯！」

(中時電子報)