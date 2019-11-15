高雄市凌晨又傳槍響。十餘名身分不詳的份子今天凌晨12點多聚集在三民公園內談判後發生鬥毆，現場還有人開槍，警方獲報後出動快打部隊趕往現場，但鬥毆的份子已經一哄而散，但警方在現場發現一枚疑似道具槍彈殼以及血跡，於是通報線上警網攔檢，果然藍道一輛遭到砸爛的自小客車，同時也在各醫院急診室詢問時，查獲一名全身外傷的男子，目前正釐清是否為鬥毆份子。

警方在凌晨接獲民眾報案，三民公園內有大批人拿著棍棒聚集鬥毆，而且現場還有人開槍，但於是出動線上警網前往，但抵達時竟然沒發現任何人，只有地方遺留的彈殼、棍棒及血跡，警方研判該批人應該還在附近，於是通報各臨檢哨加強攔查。

不到幾分鐘後，就攔下一輛擋風玻璃遭砸爛，以及車體遭破壞的白色奧迪轎車，同時查獲2名男子。警方懷疑有人受到槍傷，於是動員前往各大醫院急診室查訪，果然在高醫急診室查獲一名全身外傷嚴重，明顯是遭到毆打的男子。警方立刻將相關人帶回警局調查，並陸續帶回多名份子，釐清是否與槍擊鬥毆案件有關連。

(中時電子報)