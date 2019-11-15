「色字頭上一把刀」說的一點也沒錯！國外有一男子與人鬥毆後被送上救護車，沒想到因為救護車內的急救員太正，男子狂盯對方後忍不住出手「襲臀」。這下男子除了面臨重罰之外還被登記為性犯罪者，為期五年。

據《都市日報》報導，25歲的史密斯(Lizzie Smith)今年六月在倫敦遭到一名傷患襲臀，令她非常氣憤，勇敢的向警方舉發。史密斯表示，這位傷患是在鬥毆中不慎受傷，當她在替他處理面部傷口時，對方便以一種無理的眼神直盯著她，令她感到非常不適。隨後，在她將東西丟入垃圾桶時，對方抓了她的臀部。

在史密斯舉發後，警方隨即逮捕該名男子，對他重罰並且將他登記為性犯罪者。史密斯決定不以匿名的方式，直接正面告訴世人醫護人員在工作中有多常面臨這類事情。

英國總工會(GMB Union)去年透露，從2013-2018年1月之間，救護人員總共遭受了14441次不合理的身體權侵害。另一份醫護員報告中更揭露，從2016-2017年期間，救護車內急救員平均每日會遭受8.2次的「襲擊」。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)