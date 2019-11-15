國民黨公布不分區立委名單後引來舉國譁然，黨內外對這份名單都有意見，國民黨黨主席吳敦義更疑似因為壓力過大在黨部前公開痛哭；國民黨發出公告，表示今日將再度召開中常會，外界認為這是國民黨將調整不分區的訊號，但前國民黨黨員李正皓認為，目前有爭議的「這幾人」恐怕不會被拔掉。

李正皓在政論節目上表示，國民黨黨內現在呈現「六大門派圍攻光明頂」的「盛況」，韓國瑜、馬英九、郝龍斌、朱立倫、連戰、洪秀柱，這六大門派圍攻一個「走火入魔的楊頂天」吳敦義，所以吳敦義現在也需要他的「明教四大護法」嘛！而李正皓點出最具爭議的邱毅、吳斯懷等人，他們就是吳敦義的四大護法！

李正皓表示，儘管外傳今天將會調整不分區名單，但是他敢說，這幾位護法絕對不會被拔掉！因為現在吳敦義就是要挑起黨內的內戰，而他們就是吳敦義的第一戰將！邱毅就是拿著屠龍刀的金毛獅王！

邱毅對於國民黨是有戰功、有戰力的，李正皓回憶，當年就是邱毅每天在電視上揭弊、抨擊陳水扁，才把陳水扁打下來的，對很多國民黨的支持者而言，邱毅就是三英戰呂布中的呂布！而這兩天的輿論也很明顯，黨外的批評聲浪都在嗆這幾個人不能進名單；但是黨內卻全然噤聲，矛頭通通指向吳敦義，根本不敢動這群戰將！

(中時電子報)