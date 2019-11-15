惡意App再現蹤影！從去年開始到現在有逾百款的惡意程式出現，而偽裝技術也越來越精妙，而最近甚至出現會假冒成Chrome的APP，吸引分不清真假的受害者點進去，就很難關掉程式，造成手機當機耗電。
根據《趨勢科技》的報告指出，最近有49種惡意App會投放大量的廣告，且使用者僅能透過Home鍵關閉。甚至有程式假冒 Google Chrome 瀏覽器的圖示，讓分不清楚是真是假的受害者點了之後，就很難關掉，造成手機當機，且目前已經累積下載超過300萬次。
其中，這49種惡意APP多是美拍相機、修圖軟體或是遊戲。有心人士為了不讓使用者刪除這些App，便撰寫大量的程式碼來隱藏蹤跡，像是使用相同的名稱和圖示建立一大堆捷徑佔據桌面，讓受害者不知道，到底哪一個軟體在作怪。
這樣的狀況讓人防不勝防，從去年開始到現在已有超過百款的惡意APP出現，而且偽裝技術越來越巧妙，雖然有些已經被強制下架，但還是建議大家下載軟體之前，先閱讀過去使用者的相關評價，並確定這個程式開發者是值得信任的，再下載！
文章來源：資安趨勢部落格
(中時電子報)
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