「金馬影后」李小璐驚爆與嘻哈歌手PG One談不倫戀，風波隨著日前再有影片外流而起波瀾，而賈乃亮與李小璐昨發聲明宣布離婚，證實7年婚姻破局，李小璐宣布離婚後，她今（15日）凌晨則首度發聲，揭露自己遭偷拍威脅「我不是完人，我只是千千萬萬女人當中的一個普通女人」。
李小璐今凌晨在微博發長文，吐露自己遭偷拍威脅，並接到電話「我們拍到了你的東西，你看怎麼辦？」李小璐沒有理會，結果隔天影片曝光，引發外界熱議，李小璐嘆：「他們的“口糧”是有了，而我卻被推送到了生命的最後邊緣」。
李小璐希望自己被客觀看待「我不是完人，我只是千千萬萬女人當中的一個普通女人」，她引用孔子「人非聖賢孰能無過」，並強調「因為你們不了解事情的真相和當事人的處境！因為別人的家事與你無關！因為我沒有侵害過你們當中的任何一個人！」
最後李小璐提到，現在激勵她站起來的是擔任母親的責任，她希望孩子能健康成長，而李小璐工作室昨也有發聲明強調，李小璐已針對發布影片者到警局報案。
(中時電子報)
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