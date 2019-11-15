都說魚肉是個好東西，富含優質蛋白質、脂肪含量低。不過，挑魚也是一門技術，一般來說，買活魚肉質新鮮、安全性高、味道好，不過如果是正規加工的急凍魚，營養價值並不比鮮魚差，大可放心吃。專家提醒，想要買到好魚、吃出健康，下面這5種魚選購時候可要小心了。

《丁香醫生》健康平台報導，大陸食品與營養資訊交流中心專家阮光鋒指出，魚肉若沒挑好，既不新鮮不好吃，還可能不安全，怎麼樣才能挑好新鮮安全的魚呢？他建議，個頭太大或太小的魚、大型肉食類的魚、小攤小販賣的魚、被迷戀的野生魚、醃製的魚統統少碰，因為它們容易含有更多環境污染物。

第一種：個頭太大或太小的魚

很多人都喜歡買大尾魚，其實以同一品種的魚來說，如果個頭太大，魚的年齡一般也更老，肉質可能會比較粗糙，且還含有更多環境污染物。

那如果挑個頭小的魚買，是不是就安全無虞？專家說，尺寸太小的魚很多還沒長大成熟，體內的香氣物質也比較少，吃起來沒有那麼香。另外，小魚肉少，很難滿足我們的胃口啊。

第二種：大型肉食類的魚

大型肉食魚類體容易蓄積重金屬等有害物質，國際權威健康機構也推薦不要吃鯊魚、劍魚、旗魚、方頭魚等大型魚類。在水生環境中的典型食物鏈中，處於食物鏈等級愈高的生物，體內蓄積的有害物質就愈多，如果吃的話，對健康的影響較大。

第三種：小攤小販賣的魚

我們多少有些經驗，曾向不正規的小攤販買過魚類，為了方便也為了便宜。倒不是說小攤上的魚一定不好，而是某些不正規的小攤販，魚的來源和品質都沒法保證，可能隱藏著更大的安全隱患，比如重金屬超標、寄生蟲等。想放心吃魚，還是去超市和菜場買吧。

第四種：被迷戀的野生魚

現在養殖魚愈來愈多，不少人因此講究吃野生魚類。事實上，迷戀野生魚類它只是個傳說，由於環境污染的不確定性，野生魚更易聚集令人意外的有毒物質。

比如，很多魚會因為捕食了有毒的海藻、小魚小蝦而在體內蓄積毒素，常見的有雪卡毒素、河豚毒素等，人一旦吃了，很容易中毒甚至危及生命。

第五種：醃製的魚

很多人喜歡吃醃製的鹹魚。不過，國際癌症研究機構（IARC）已把中國式鹹魚列為第一類致癌物，一定要吃少。WHO發布報告指出，中式鹹魚會致癌，經常吃鹹魚會增加鼻咽癌的風險。專家說，偶爾吃吃完全可以，但一定要少吃。

那麼如何挑到一條新鮮的魚呢？美國食品藥品監督管理局（FDA）建議，聞味道、看魚眼、看魚鰓、看背部肌肉，以及買冷凍或冷藏魚肉的絕竅，讓大家買到新鮮好魚，吃到健康。

1.聞味道，儘量不要買哪種聞起來有酸臭味、氨水味兒的魚。

2.看魚眼，儘量買魚眼是清洗明亮、有一點鼓起的魚。

3.看魚鰓，儘量買魚鰓是鮮紅色的魚。

4.看背部肌肉，儘量挑選魚背有彈性（彎了能收回的）的魚。

5.如果是買冷凍或冷藏的魚肉，儘量挑那些肉質顏色還沒有發暗、發黑的肉。

(中時電子報)