美股一個多月來漲勢不斷，近期屢創新高。但技術分析師留意的兩項空頭指標本週亮起紅燈，且是4年多來首次連兩天雙雙亮燈，警訊在一片樂觀氣氛中悄悄浮現。

這兩項指標名為「興登堡凶兆」（Hindenburg Omen）與「鐵達尼症候群」（Titanic Syndrome），源於1937年興登堡號飛船空難以及1912年鐵達尼號船難，名稱並不吉利。數十年來，部分技術分析師將兩項指標視為股市賣壓湧現的前兆。

研究機構SentimenTrader運用上述指標分析以科技股為主的那斯達克綜合指數，兩項指標昨天雙雙亮燈，為7月中旬以來首見。

「興登堡凶兆」亮燈代表創新高與新低的股票數量跨過一定門檻。SentimenTrader觀察那斯達克指數股價創52週新高及新低的成分股數量，只要超過當天漲、跌個股數量2.8%，且符合另兩項條件，「興登堡凶兆」便會亮燈。

「鐵達尼症候群」則凸顯大盤走揚期間股價表現欠佳的股票數量大增。根據SentimenTrader，只要那斯達克100指數前7個交易日曾收在52週高點、那斯達克綜合指數股價創52週新低的數量比創52週新高多，「鐵達尼症候群」便會亮燈。

SentimenTrader創辦人兼總裁格普佛特（Jason Goepfert）表示，人們常因這兩項指標名稱很蠢而不屑一顧，但它們反映出道瓊工業指數與標準普爾500指數未能呈現的疲軟面，確實值得留意。

上次兩項指標雙雙亮燈是在7月18日，不久之後，美股因投資人擔憂聯邦準備理事會（Fed）利率走向、美中貿易戰急遽升溫而拉回，盤整一段時間後於10月初突破阻力線，近幾週不斷改寫新高紀錄。

不過，時隔近4個月，「興登堡凶兆」與「鐵達尼症候群」再度雙雙亮燈，形成「雙重麻煩」，而且近兩天都是如此。

SentimenTrader指出，過去20年，連兩天「雙重麻煩」只在2007年5月、7月、10月及2015年7月出現過。

上述空頭訊號只是分析師關注的眾多技術指標之一，「雙重麻煩」也不意味股市之後一定會崩盤。只是美股近5週大漲近7%後，本週已出現漲勢熄火跡象。部分分析師認為，美股近期可能因類股輪動陷入盤整，蓄積足夠動能後再度向上。

(中央社)