一名網友在臉書「爆笑公社」分享一張照片，一名住戶不堪隔壁一對夫妻啪啪太大聲，常在深夜把幼兒嚇醒，還讓幼子童言童語問：「阿姨怎麼又挨打了。」，讓他不知如何回應，因此寫了一張紙條給鄰居夫妻，希望他們能注意「幸福的吶喊」音量。網友看到笑破肚留言「「阿姨真辛苦，每天被打」。

住戶抱怨鄰居「幸福吶喊」太大聲，讓家中幼兒以為阿姨被打了。（圖／爆笑公社）

紙條中，住戶開頭就說「您跟您老公感情很好，我們大家都已經知道了，望您能注意下您的幸福吶喊，畢竟咱們樓的隔音效果太差了。」

真正讓該住戶感到困擾的，應該是「幸福吶喊」被幼兒誤以為是「家暴」。「家中幼兒已經被您多次吵醒問：這個阿姨怎麼又挨打了？」讓他不知道怎麼回應小孩。最後提到「大家都是成年人，希望互相理解」。

紙條照片曝光後逾3萬人按讚，掀起網友熱烈回應「支持小孩打113拯救阿姨」、「阿姨真辛苦，每天被打」、「下次帶孩子去救阿姨！」、「下次錄音回播」。

(中時電子報)