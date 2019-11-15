比起在網路嗆聲球迷的功力，卓雷蒙格林一點也不輸杜蘭特！面對球迷批評他只能依賴「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生，以及杜蘭特才能摘冠，勇士前鋒格林隨即回嗆自己在杜蘭特還沒加盟勇士就已奪冠，甚至放話他等著球迷如何回擊。

格林原本在社群媒體發布致敬密西根州美式足球員訊息，卻被一名「blazinjamz」球迷回覆，「自從你上季總冠軍賽說過勇士接下來還有很多好日子可過，你的球隊就遭遇空前慘狀，畢竟你靠杜蘭特和浪花兄弟弄到幾次冠軍，沒了他們，看來你過得不怎麼樣！」

眼見明明並非談論籃球的話題，卻被網友如此「歪樓」，格林的回覆自然不會客氣，「或許現在並非一個合適時機討論這個話題，但在杜蘭特加盟勇士之前，我就拿過1次總冠軍了，所以現在你該如何解釋？接下來我就等著你的回答。」

其實格林如此回擊球迷的「標準答案」，就跟去年11月他跟杜蘭特嗆聲時一模一樣，當時他就罵過KD，「在你還沒來之前，我們就曾奪冠了！」結果造成KD內心相當受傷，也成KD今年夏天選擇離開勇士跳槽籃網的重要因素之一。

只是看著勇士本季目前2勝9敗，排名不僅位居西區墊底，更是聯盟戰績最差，擺明格林根本沒法帶起這支年輕的勇士隊，就算他怎麼嘴硬，勇士戰績仍然毫無起色，就算沒人承認勇士打算擺爛，殘酷的戰績數字卻已說明了一切。

(中時電子報)