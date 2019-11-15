氣象專家吳德榮今天表示，今日仍受東北季風影響，但水氣轉乾；迎風面轉為多雲時啨，北台灣白天氣溫回升；背風面為晴時多雲，中南部白天微熱早晚涼。不過，18日起另一波強東北季風南下，北台灣氣溫遽降，白天高溫將首度降至20度左右。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，16日起東北季風減弱，各地晴時多雲；白天微熱、早晚涼。17日西半部為多雲時啨，白天微熱、早晚涼；東半部有局部雨，大台北東側也有局部短暫雨的機率。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，18至21日另一波強東北季風南下，北部、東半部因迎風面的抬升作用及南海引進的中層水氣，將有明顯降雨；中南部中層雲增多、有零星短暫降雨的機率。下周一、二北台灣氣溫遽降、天氣轉濕冷，白天高溫將首度降至20度左右，要注意保暖；其他地區氣溫亦下降、轉涼。周三、四冷空氣減弱、氣溫緩升，北台灣仍濕涼微冷。

至於「海鷗颱風」，吳德榮說，中央氣象局今天2時「路徑潛勢預測圖」顯示，菲律賓東方海面的第26號颱風「海鷗」，過去偏北而行；預測未來通過呂宋島北端，轉西南西。但因結構鬆散，以致預測路徑有很大的「不確定性」，包括未來路徑，以及進入南海後、外圍水氣的影響程度，模式模擬仍會不斷調整，都應持續觀察。

(中時 )