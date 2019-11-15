台灣高鐵運量高，去年旅客量達6396萬人次，今年1到6月平均乘載率近7成，每逢假日列車多十分擁擠。為紓解車廂壅擠的情況，高鐵公司去年起對外發出採購邀標書，預計購置12列車廂的新車，本月底截止邀標作業，目前日本、加拿大、德國列車製造廠均有投標意願，高鐵公司預計明年6月決標，評選出最優廠商進行議約作業，2024年起陸續交車。

高鐵公司指出，自去年起至今年6月間，已與國際廠商詢問投標意願，高鐵公司訂出相關規範後，也已向董事會、交通部鐵道局報告列車採購案，7月初已發出採購邀標書，本月底將截止邀標，預計明年6月決標。

高鐵公司董事長江耀宗表示，採購列車計畫是經過內部評估運量需求後決定，已向董事會提報過，完成邀標後，後續還有投標、審標、評決結果、與得標廠商議約及簽約等作業，時程十分漫長，盼明年中能有初步結果，並開始與廠商議約。

江耀宗說，採購列車必須有營運實績，也就是說會購買現行載客營運的車種，目前規劃先採購8列新車，其餘4列將視需求與使用狀況追加，金額則未議約。高鐵公司指出，過去購入列車後，均會再針對國人需求，進行部分調整或改變，如建設無障礙廁所等。因此調整與交車時程，都是與廠商議約的重要內容。

目前高鐵共有共有34組700T型列車，屬於日本新幹線系統，而國際上具有成熟、可靠度高的高鐵系統國家，包括日本、法國、德國、西班牙、大陸等國，不過高鐵公司發出邀標書時，就已排除大陸，而日本新幹線具有現行營運者優勢，因此其他國家要與其競爭恐較不易。

(中時 )