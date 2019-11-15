路透15日報導，德國安聯集團（ALVG.DE） 周四宣布，大陸銀保監會已批准安聯（中國）保險控股有限公司開業，成為在大陸首家批准開業的外資獨資保險控股公司；此舉將進一步加強安聯在大陸市場的戰略布局和定位。

路透報導，該公司網站新聞稿指出，安聯（中國）保險控股有限公司批准開業，得益於大陸政府出台的一系列進一步擴大對外開放、鼓勵外資加大在陸投資的政策，是大陸金融業進一步對外開放的積極成果。

據報導，安聯（中國）保險控股有限公司董事長塞爾吉奧·巴比諾特指出，「安聯對中國市場非常看好。中國是安聯的戰略市場，我們致力於加快在大陸的增長。」

在獲得大陸銀保監會批准後，安聯（中國）保險控股有限公司將向上海市市場監督管理局提出申請並完成相關註冊。

大陸國務院10月發布關於修改外資銀行和外資保險公司管理條例的決定，放寬了外資保險公司准入條件。修改後的條例允許外國保險集團公司在大陸境內投資設立外資保險公司，允許境外金融機構入股外資保險公司。

安聯是世界最大的資產管理集團之一，除為安聯的保險客戶管理超過6730億歐元資產外，安聯旗下的資產管理公司安聯投資（Allianz Global Investors）和太平洋投資管理公司（PIMCO）管理下的協力廠商資產總額高達1兆4000億歐元。

(中時 )