(11:17更新)世界棒球12強賽6強複賽，中華隊今（15）日上午11時與美國隊交手，教練團推出低肩側投的業餘投手吳昇峰先發，希望他特殊的球路能發揮剋制對方打者的作用，美國隊先發投手則為運動家隊3A的右投手丹西。

首局控球穩定的丹西讓中華隊打者三上三下，低肩側投的吳昇峰在首局遭艾德爾(Jordon Adell)敲安並靠盜壘推進，三棒馮恩(Andrew Vaughn)補刀安打，讓美國先馳得點，不過隨後吳昇峰讓美國隊敲出雙殺打，首局結束中華隊以1比0暫時落後。

【賽前報導】

打線方面，隊長胡金龍仍擔任首棒開路先鋒，而為了維持上一場的打擊手感，打線仍以右打者為主；不過也有微調，增加2名左打，即二壘手改由郭嚴文擔任，捕手也改為張進德。

總教練洪一中表示，這場比賽很重要，壓力一定有，但心情並不緊張。

中華隊先發名單（先攻）：

第1棒 胡金龍（左外野手）

第2棒 林哲瑄（中外野手）

第3棒 王柏融（右外野手、左打）

第4棒 林泓育（指定打擊）

第5棒 陳俊秀（一壘手）

第6棒 郭嚴文（二壘手、左打）

第7棒 王威晨（三壘手、左打）

第8棒 王勝偉（游擊手）

第9棒 張進德（捕手、左打）

先發投手 吳昇峰 （右投）

美國隊先發名單（後攻）：

第1棒 佩頓（二壘手）

第2棒 艾德爾（中外野手）

第3棒 馮恩（一壘手）

第4棒 克拉茲（捕手）

第5棒 達爾貝克（指定打擊）

第6棒 小若克（右外野手）

第7棒 波姆（三壘手）

第8棒 克隆沃斯（游擊手）

第9棒 恰森（二壘手）

先發投手 丹西（右投）

(中時電子報)