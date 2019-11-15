媒體人趙少康。（圖／翻攝自YouTube）

國民黨不分區立委名單引各界怒火，今天將開臨時中常會，傳黨主席吳敦義將把自己排名「三改」至第14名，也將剔除邱毅、吳斯懷、車宜靜、李玉嬋等高度爭議人士。吳甚至在面見羅智強等台北市議員時，爆氣嗆：「以我的資歷選總統有過分嗎？」媒體人趙少康則送吳8字：「既有今日何必當初？」

吳敦義昨日（14）面見羅智強、游淑慧、張斯綱、應曉薇等青壯世代，對更改不分區立委排去的要求，怒回：「不分區名單中常會已經通過了，沒辦法做到每個人都滿意，不可能的！」不僅如此，更回嗆：「已經不可能了！因為常會已經通過，我不能自作聰明，你了解嗎？我本來是準備排第八的！」此外，還為自己大抱不平道：「黨主席過去都是選總統的，而且以我的資歷選總統有過分嗎？」

趙少康在政論節目《少康戰情室》痛批吳敦義：「沒有人說你當總統沒有資格，問題你初選你沒有參加，你參選也過不了，你怪誰呢？你如果過得了你不參加嗎？你會參加！沒有人阻擋你參加，是你自己看形勢不可為，你不參加了！而且把國民黨這個總統初選搞得一蹋糊塗、亂七八糟！」

不僅如此，趙少康更直言：「他說中常會已經通過了，中常委說不能改！早上還很強硬喔，但是突然在下午呢發出聲明，說明天要召開臨時中常會，而且吳敦義證實會往後調整自己的名次……『既有今日何必當初？』你為什麼拖到現在？搞得已經國民黨的形象……被你整個都砸毀了！不但你自己一世英名付諸流水、毀於一旦，國民黨現在大家也不知道要怎樣！韓國瑜也會受到影響！你到底想些什麼？怎麼會這樣？良藥苦口我早就跟你講了，你不聽！到現在要改！」

(中時電子報)