刻有新人名字的特製餅模。（曹婷婷攝）

黃偉哲贈送林志玲的一牛車嫁妝。（曹婷婷攝）

林志玲結婚，黃偉哲送嫁妝一牛車。(曹婷婷攝)

黃偉哲解說嫁妝「內容」。(曹婷婷攝)

名模林志玲與日本「放浪兄弟」成員Akira本周日在台南舉行婚禮，台南女兒又從台南出嫁，台南市長黃偉哲今天上午張羅嫁妝一牛車，精心準備台南市在地農特產「12項大禮」，為了從台南37區精挑細選12項特產，黃偉哲打趣「比決定不分區立委還難」，其中更委由國寶級藝術家陳啟村量身打造寫有新人名字的餅模，祝福她未來日子平安圓滿幸福。

黃偉哲表示，台南有「嫁妝一牛車」的禮俗，所以特別準備12項好禮，象徵一年12個月，每個月都能幸福圓滿，其中包括不可或缺的柴米油鹽，還有枕頭棉被等，希望藉由這些禮品表達台南出嫁好女兒的心意，也讓新郎感受台南在地人情味。

他說，嫁妝一牛車將透過主辦單位轉交，屆時由主辦方在現場佈置，希望這些精心挑選的禮物也能得到志玲姐姐青睞，藉由她的婚禮讓台南農特產名揚海內外，文化局指出，連夜委請大師打造的餅模內刻有雙喜、龍鳳呈祥，寓意平安、圓滿之意，特製的安平大餅則是分送喜氣。

嫁妝當中代表柴米油鹽醬醋茶的有龍崎竹碳(柴)、後壁及六甲的冠軍米(米)、善化及西港的麻油(油)、七股的鹽(鹽)、新化知名的東成醬油與成功醬油(醬)、楠西特產的梅醋(醋)、中西區讓人呷甜甜的義豐冬瓜茶磚(茶)；還有讓新人好眠的下營蠶絲枕被、早生貴子的東山龍眼乾與龍眼蜜、元氣滿滿的佳里牛蒡，還有致贈公婆的西港藺草包與藺草帽等禮品，展現台南物產豐饒，行銷地方農產特色，及成家以後每天開門7件事之意義。

(中時 )