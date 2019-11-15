眾所期待的星巴克買一送一又來了！「2019 愛Sharing 好友分享日」就在今（15）日，購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的咖啡或飲料，其中一杯由星巴克招待（買一送一）。快在周末前，找三五好友到星巴克分享咖啡時光！

雙11沒有感受到優惠？今（15）天星巴克給您誠意十足的咖啡買一送一，「2019 愛Sharing 好友分享日」全台非限定門市享有活動優惠，凡購買任兩杯飲品，且容量、口味、冰熱一致，星巴克就為您招待一杯，讓大家能夠和同事、朋友一同享受啜飲咖啡的歡樂時光。

圖為星巴克推出，太妃核果風味拿鐵。（摘自官網）

活動時間：星期五（15日）早上11：00~20：00。每位貴賓每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。

請注意！不分門市不參與此活動：包括機場門市、高鐵門市、其他（龍門、大英、典藏101、101 35F、漢中、洄瀾、板橋車站、世貿一館、西螺、台北時代門市）、車道服務及新開幕一個月內門市。

(中時電子報)