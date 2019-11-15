好市多折價券騙局

最近網路上熱傳好市多（Costco）50周年慶的75美元（近2,300台幣）折價券，不過該公司12日已在臉書上澄清，這是場騙局，因為今年根本不是好市多成立50周年。

據CNN新聞網與《西雅圖時報》（The Seattle Times）報導，好市多說，「雖然他們很愛粉絲和會員，但這是騙局，和好市多毫無關係」。這是該公司連續第二年揭穿折價券騙局，而這似乎成了每年的傳統，去年也在同一天，好市多發佈聲明揭穿了騙局。

網上提供的折價券要求民眾按下特定的連結，連上並非由好市多經營或贊助的網頁。接著網頁上鼓勵民眾分享連結，並在留言區寫下「謝謝」，同時要求民眾輸入相當多的個資。

商業促進局（Better Business Bureau，BBB）建議民眾，要防範社群網站騙局，最好在購物前先上網查詢相關訊息，別被看似專業的相片，或是往上的消費者評語騙了，因為這些可能是從其他網站上移植過來的。用「抱怨」、「評論」，或「騙局」等關鍵字，加上企業名稱去搜尋，看別人是否有相關經驗。

(中時電子報)