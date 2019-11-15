路透今天報導，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周四表示，美國接近與大陸達成第一階段貿易協定文本，指與大陸的磋商極具建設性。

庫德洛說，陸美通過電話保持密切聯繫，可能很快將達成協議。

「我們接近達成協議」，他在華府的美國外交關係協會活動上表示。「談判氣氛非常好。」

庫德洛認為，美中對話具建設性，談判氣氛不錯，雙方接近敲定第一階段協議文本。

據報導，《金融時報》日前報導引述引述多位消息人士指美陸遲遲無法敲定協定文本，主因是雙方對智慧財產權、農產品採購與階段性取消關稅等問題存在意見分歧，與此際庫德洛說法不同。

大陸商務部發言人高峰昨重申，美陸貿易戰因關稅而起，應止於關稅。

美國總統川普12日演講時談及陸美貿易談判最新進展，釋出雙方「接近」達成第一階段協議利多訊息，指陸對達成協定「想得要死」，並稱如果談判破局，將對陸輸美商品在現有25％的基礎上再大幅上調。

當時庫德洛在財經媒體CNBC受訪時指出，所謂第一階段協議，可能會調整部分現行關稅，但在達成協定前，雙方都不會調整關稅。《華爾街日報》也引述消息人士說法，指第一階段協議卡在美國是否同意取消對陸現行關稅，或是僅取消原定12月15日生效的加增關稅。

(中時 )