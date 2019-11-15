國民黨副總統參選人張善政昨日受訪時表達對國民黨不分區立委名單的不滿，並提到如果實在不能接受的人可以投民眾黨但不要投民進黨，此言一出民眾黨發起人蔡璧如隨即表示「謝謝丞相賜票」。不過張善政今日表示，國民黨今天下午會召開臨時中常會調整不分區立委名單，調完對於名單評價恢復後，借的箭就會回來了，也就不用再顧慮他昨天講的了。

被媒體追問名單當中吳斯懷與邱毅爭議較多，乃至於國民黨主席吳敦義本身的排序問題，張善政表示他不是國民黨黨員不適合發表意見。另外被問到國民黨總統參選人韓國瑜今日針對房地產議題召開記者會，張善政指出原本韓國瑜買賣房屋是很單純的事情，並沒有炒房，希望選舉回歸政見，如果真要談房地產，應該把蔡英文的房地產也拿出來比較，這樣才公平。張善政還針對庶民買房解釋，指出所謂庶民指的是沒有特權的人，不是一定要很窮沒有房子。

(中時 )