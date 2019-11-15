網路紅人「光頭哥哥」陳俊傑以重口味的「母湯喔」與「尋找紅心A」影片爆紅，但卻傳出陳俊傑在13日辭世，消息傳出震驚外界，而光頭哥的粉絲頁小編今（15日）則發文透露陳俊傑闖蕩網路背後故事，辛酸過去惹哭網友。

「光頭哥哥」陳俊傑粉絲頁今早發文透露，陳俊傑在20多年前是個嚮往當明星的年輕人，他也上過胡瓜、張菲等節目，但後來因為壓力太大崩潰，常失去理智破壞家中物品，被家人送進入精神病院調養。

陳俊傑原本討厭把自己送進來的父母，甚至恨這個世界，直到他接觸神後，陳俊傑變得有耐心、有禮貌、孝順，而20年後，陳俊傑選擇當youtuber，不過一開始他常因只穿內褲被批評，頻道遭封號、影片被下架。

不過陳俊傑也因為他的詼諧風格，吸引不少粉絲，同時，光頭哥轉戰其他直播平台，並檢討自己的影片，內容有讀聖經、教英文、介紹美食、唱歌跳舞等等，陳俊傑也會拍片祝福粉絲。

但文章最後寫下「在2019的某一天，神帶走了他，但卻帶不走他留下的種種歡樂回憶。」小編感謝光頭哥與病魔纏鬥也不忘帶給大家歡樂「我們會永遠記得曾經有一個喜歡快打旋風裡的Guile、最愛吃兄弟麵館、最會找紅心A和最樂觀正面的光頭葛格。」

(中時電子報)