「一眉哥」安東尼戴維斯上季跟鵜鶘提出交易申請，原本他的跳槽目標是湖人與尼克，相較於動作積極的湖人，尼克反而展現興趣缺缺態度，《ESPN》記者溫霍斯特如今爆出其中原因，竟是尼克認為一眉哥無法滿足球隊的長期重建需要！

「跟最近提出交易申請的球星不同，安東尼戴維斯表達過想替尼克效力的意願，」溫霍斯特表示，「但尼克總裁米爾斯與總管佩瑞告訴人們，鵜鶘要求首輪籤與年輕新秀，尼克高層隨即被嚇跑了，他們認為換來一眉哥，並不有利重建計畫。」

只能說尼克高層的考量，未免也太瞎了，畢竟安東尼戴維斯才26歲，至少還能在NBA打個10年以上，尼克卻不願砸下資本招募一眉哥，只想快速達到重建計畫，難怪他們今年夏天不僅放棄一眉哥，連厄文與杜蘭特也都跳槽籃網。

所以外界總把尼克近年積弱不振的問題，歸咎在尼克老闆多蘭身上，或許不太公平，畢竟他們自從2017年找來米爾斯擔任總裁，雖找來波爾金吉斯、尼利基納、小哈達威與赫南戈梅茲等人當作重建核心，如今卻僅剩尼利基納留在陣中。

加上尼克今夏改找一大堆二線球員助陣，整體戰力更加殘破不堪，如今落到本季只拿2勝9敗，位居東區墊底戰績並不意外，目前他們唯一能做的，就是把責任全都推給總教練費茲戴爾，更打算近期開除費茲戴爾，這種球隊不爛都難！

(中時電子報)