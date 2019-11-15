地瓜營養價值豐富，是國際公認的抗癌食物，被世界衛生組織評為十大最佳蔬菜第一名，不過專家表示，最好用蒸或烤的方法烹調，千萬別用水煮，否則營養價值恐會流失，防癌效果全沒了。

《早安健康》報導，中科院腫瘤醫院營養科副主任劉金英指出，地瓜富含膳食纖維、胡蘿蔔素及脫氫表雄酮，可抗氧化、防便祕，減少腸道中致癌物產生，因此有助於預防結腸癌和直腸癌。不過烹調時，最好用蒸或烤的方式，避免水煮，因為經過切塊、水煮後的地瓜，絕大部分的營養素將流失在湯水中。

此外，好食材研究團隊也建議，地瓜盡量不要生吃、單吃或空腹吃，因為地瓜的含糖量較高，空腹吃容易產生胃酸，增加胃食道逆流的風險；單吃的話，蛋白質可能攝取不足；生吃則容易出現腹脹、打嗝或反胃等不適症狀，最好在中午前吃，因為地瓜中的鈣質進入人體後約需4～5小時才能吸收，而且白天的陽光，可以幫助維生素D形成。

好食材研究團隊提醒，挑選地瓜時要注意外觀是否平滑、沒有發芽，若表面有蟲蛀凹洞或鬚根太多，都表示比較不新鮮。

(中時電子報)