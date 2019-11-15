引爆華府政壇的「通烏門」於13日舉行首場公開聽證會，會後美國眾議院議長佩洛西表示，從聽證會上的證詞可證明，川普已經承認行賄，目的是以提供或拒絕軍事援助，換取對選舉進行虛假調查，並指控此已違反了美國憲法。美媒認為，這是佩洛西自「通烏門」案以來對川普最強烈的指控。

美國眾議院議長佩洛西表示，從首場彈劾聽證會上的證詞可證明，川普已經承認行賄，目的是以提供或拒絕軍事援助，換取對選舉進行虛假調查。

據路透社報導，佩洛西（Nancy Pelosi）14日在首場彈劾調查公開聽證會後首次表示，首場彈劾公聽會上的證詞已經證實川普承認賄賂。她表示，川普的賄賂是以把持軍事援助換取涉及美國選舉虛假調查的公開聲明，「這是賄賂，總統承認並說它『完美』，我說它是完全錯誤，這是賄賂」。

先前因「吹哨者」指控川普在6月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）之間的通話中的對話中提到，要求烏國總統公開聲明對民主黨熱門總統參選人之一拜登（Joe Biden）其子韓特（Hunter Biden）發起貪污調查，藉此換取3.9億美元的軍事援助，但民主黨籍議員認為川普是濫權，並指出該筆軍費是用來幫助作為美國盟友的烏克蘭對抗俄羅斯支持的分離主義份子。

而在13日的首場聽證會中，美國駐烏克蘭大使館臨時代辦泰勒（William Taylor），與負責歐洲事務的副助理國務卿肯特（George Kent）兩名美外交官作證，指出在川普私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）主導下，透過「非正規管道」與烏克蘭打交道。泰勒更爆出新料，指他的助理7月時曾聽到川普在電話中詢問美駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）有關烏克蘭的調查進度，證實川普施壓調查政敵，並指出川普「更關心調查，而不是烏克蘭」軍援。

不過，川普對於首場聽證會表示「太忙沒空看」，除了否認彈劾案對其指控，並再次指責這一切都是民主黨對他發起的「獵巫行動、騙局」。為了證實清白，川普也預計將在本周公布他4月與澤倫斯基當選總統後不久的通話紀錄，並稱外界可從4月與7月的通話中比較其中脈絡，自己沒有做什麼足以被彈劾的事。

(中時電子報)