頂新製油公司前董事長魏應充，因違反食安法等7罪有罪確定，合計被判刑度5年9月，台北地檢署發出執行通知書，魏應充15日上午到北檢執行科報到，味全龍教練團葉君璋、張泰山等也都到場溫馨相送。未料到場後才發覺，執行署尚未收到台中高分院聲請執行裁定書，因此暫緩執行。

魏董走出北檢搭私家車揚長而去，讓現場媒體全傻眼。（郭吉銓攝）

魏董走出北檢搭私家車揚長而去，讓現場媒體全傻眼。（郭吉銓攝）

2014年9月強冠餿水油案爆發後，油品安全問題引發國人關注，司法機關追查各地回收油流向，後，彰化地檢署因頂新在2013年的大統混油案中，有逃漏稅犯行，經調查頂新油品原料來源，隔年10月間，衛福部接獲外交部轉來越南工商部的公函，指稱頂新曾向越南大幸福公司採購豬油；檢方迅速展開調查，認定頂新進口越南劣油，再精煉販售，起訴時任董事長魏應等人涉犯詐欺、販賣假冒食品等多罪。

味全三董魏應充15日發監，味全龍總教練葉君璋、張泰山前來送別，魏與眾人擁抱後進入台北地檢署報到。（郭吉銓攝）

味全三董魏應充15日發監，味全龍總教練葉君璋、張泰山前來送別，魏與眾人擁抱後進入台北地檢署報到。（郭吉銓攝）

一審魏應充獲判無罪，檢方不服上訴二審，魏被判71罪，合併執行不能易科刑度9年徒刑；可易科罰金刑6年。案經上訴三審，最高法院6日宣判，魏應充涉犯45罪撤銷發回更審；不得易科罰金7罪判刑確定，共計5年9月徒刑。

先前魏應充因混油牟利被依詐欺罪判刑2年定讞，在八德外役監服刑，去年底獲假釋出獄。但法務部執行署先前囑託臺灣臺北地檢署執行後，同時以最速件函請臺灣高等檢察署臺中檢察分署向臺灣高等法院臺中分院提出合併定刑聲請，直到今（15）日尚未收受裁定，將待收受裁定後將擇期通知到案執行。

(中時 )