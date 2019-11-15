中華隊兩大王牌之一張奕已經開始停機休整，準備為明年的日職春訓打拚。另一張王牌江少慶則於11日對墨西哥隊先發，並已休息4天。總教練洪一中表示，明天對澳洲隊之戰準備將江少慶放在牛棚待命，必要時上場後援。如能順利打進決賽，且明天沒有用到他，後天就由江少慶扛先發投手重任。

江少慶表示，平常都保持在比賽狀態，也有心理準備每場都要登板，就聽教練團的指令。這是他第1次到東京巨蛋球場，先前曾在韓國首爾的高尺巨蛋球場比賽過，比較起來東京巨蛋較為寬敞舒適。昨天練球時有站上投手丘體驗一下，感覺還不錯，應該不難適應。

談到這幾年參加國際賽的感想，江少慶覺得對自己很有幫助，這種高強度的比賽可以快速累積經驗，且有益於球技的成長。如以這次世界12強賽與2017年經典賽相比，他覺得自己成長很多，少了青澀感、多了成熟穩定。

對於明天、甚至後天的比賽，江少慶信心十足說：「我都準備好了。」

(中時電子報)