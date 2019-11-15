去年曾經參選台南市長的伍彩集團創辦人林義豐，15日宣布參選台南市第5選區立委。他還充滿自信地強調，由於不滿藍綠同流合汙，在鄉親的鼓勵下，決定參選立委，並提出65歲以上的民眾月領1萬元、0至6歲育兒福助1萬元、年輕人住有其屋等3大政見。

林義豐指出，先前總統候選人申請連署登記時，因為尊重柯文哲沒有登記，但不忍年輕人期望落空，加上許多鄉親的鼓勵，因此雖然明知選舉過程會遭遇各種惡毒地謠言攻擊與抹黑，仍然決定亳不怯戰「撩下去」。

林義豐認為，目前的台灣好像是兩黨政治，但實際上兩大黨充滿偏執，國會殿堂的密室協商也一直存在，甚至可以說同流合汙，他希望選上立委後能結合理念相同、不想被黨派綁架的人，匯集中道力量以扭轉廣大沈默人民的劣勢，重新建構起臺灣政治自由民主的天平，確保國家安全，社會穩定，人民生活富足安康。

林義豐表示，此次參選立委的主要政見如下：一、所有65歲以上的民眾都可月領1萬元；二、居住正義，年輕人住有其屋，參考他過去參選市長提出的政見，包括：青年溫馨住宅申購、提供低利還貸條件，可分30年還清房貸，每月償還本利金額不超過10000元，若有錢時一次還清可免違約金；三、育兒補助0至6歲領10000元。

(中時 )