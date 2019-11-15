台灣民眾黨原預計15日公布不分區立委提名名單，昨深夜臨時喊卡，引發外界揣測黨內因不滿鴻海創辦人郭台銘在民眾黨、親民黨兩邊押寶。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今早否認表示，名單還要經黨中央委員開會、簽字，比較符合政治程序。

民眾黨不分區名單曝光，前8強依序是北市勞動局長賴香伶、中山大學社科院長張其祿、「郭家軍」高虹安、世界台商總會青商會祕書長邱臣遠、市府顧問蔡壁如、建築師楊博宇、台灣公益團體自律聯盟祕書長陳琬惠及「獨掌青農」翔琪檸檬茶創辦人詹翔欽。

民眾黨原規畫今公布名單，不料在昨深夜10時突然宣布延期，柯文哲表示，名單大致底定，但還是要照程序，中央委員會要開會、大家簽字，比較政治符合程序。

外傳因為黨內不滿郭台銘兩邊押寶，是否可能調整高虹安排序？柯文哲強調，不會啦，講話算話，要有政治誠信。

至於是否黨內有不滿聲音，柯文哲則認為，這世界上每天都有不滿聲音，聽聽能處理就處理。

此外還傳出黨內有人對賴香伶排第一不滿，柯文哲說，他是沒聽到啦，但世界上什麼聲音都有，所以還是開中央委員會，大家都出席，名單公布、大家簽字，至少到現在他還是挺賴排第一，有發生什麼事嗎？

面對海選不在安全名單遭質疑，柯文哲反問，只要不在安全名單就質疑，哪門子的話？

(中時 )