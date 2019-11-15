台灣外送服務相當盛行，最近更爆出不少外送員和顧客之間的趣事。近日網紅聖結石也拍攝一支影片表示，因工作很常叫外送，便決定回饋給外送員台幣1萬元的小費。不料，第1位外送員竟果斷拒絕高額小費，讓不少網友看了笑稱，看到影片後，他可能會很嘔。

最近聖結石在Youtube上發布的新影片，因為工作的緣故，三餐幾乎都是叫外送來解決，因此特別感謝外送員的存在，並決定要給高額小費來回饋他們。聖結石在影片中提到「我也曾做過服務業，如果收到1萬元的小費的話，可能會感動到哭」。

沒想到，第1位外送員抵達後，看見高額的小費，竟搖頭果斷拒收，並表示「平時收到小費金額都很小，而數額（1萬）太大了，沒辦法收！如果有這習慣那當然是 OK ，沒有那個習慣的話，你硬要叫那個人給那也很難啊」，最後這位外送員沒收下錢就離開了！

經過第1個經驗後，聖結石認為，也許1次給1萬會嚇到人，便決定改變策略，將錢分開來給。因此，第2位外送員抵達後，聖結石先掏出1千元表示這是小費，外送員愣了一秒收下後，聖結石又接著以各種理由給小費，最終將台幣1萬元全數給出去。讓外送員傻眼直問，這樣也行？而聖結石則爽快回應「可以啊，為什麼不行？很謝謝你的服務！」

而這支影片曝光後，引起不少網友討論，「莫名其妙就來1萬塊，可能很多人會不敢收吧？」，也引來網友在下方戲稱，「現在拒收的那位外送員，看到以後應該會很嘔」。

幾乎三餐都叫外送，便決定回饋給外送員台幣1萬元的小費，看看他們的反應。

(中時電子報)