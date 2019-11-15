自小客車撞阿里山森鐵工程車 今日列車取消 11:022019/11/15 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 阿里山林鐵工程車上午遭自小客車撞上。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿里山林鐵工程車上午遭自小客車撞上。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真） 阿里山森林鐵路工程板車今天上午8點44分在竹崎鄉灣橋村1處平交道遭一輛自小客車撞上，造成交通中斷，影響平日唯一一班林鐵上行列車，造成9點班次已買票的107人無法上山，林鐵也表示會全額退票。 林鐵處副處長周恆凱表示，上午8點44分收到北門站通報有小客車闖越20號平交道，員警也於9時許到場處理，事故造成小客車內共3人，車內1名移工頭暈、林鐵工程車車長羅韋聰手部擦傷。 (中時 ) #小客車 #平交道 #列車 #自小客車 #客車 也許您會感興趣 推薦閱讀 逆向上基隆台2己線 小客車撞上貨櫃車1人不治 21:242019/11/11 社會 伴國博 看中國 專列運五千年文明 04:102019/11/12 話題觀察 故宮創客魔幻列車 駛進佛陀紀念館 18:042019/11/13 生活 衣服被列車門夾住 OL趕上班直接脫 20:582019/11/13 日常 萌翻！台灣高鐵「卡娜赫拉」彩繪列車來了 10:192019/11/14 財經 《航運股》高鐵再推彩繪列車，卡娜赫拉的小動物上路 10:172019/11/14 財經 少女心大噴發 高鐵卡娜赫拉彩繪車來了 10:212019/11/14 財經 高鐵變卡哇伊！P助與粉紅兔兔彩繪列車今首航 11:012019/11/14 生活 P助與粉紅兔兔搭高鐵 首航超療癒 04:102019/11/15 生活新聞 《航運股》高鐵新列車日德加意願高，預計2024年交車 10:512019/11/15 財經 社會熱門新聞 撿屍2次「醒來還想要」 軍人下場慘 - 社會 中壢11歲童籌父醫藥費街頭賣襪 民眾排長龍湧入愛心 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 抗議小英的里長 遭爆A喪家救濟金 - 社會 少女帶男友回家嚐禁果 阿公聽到呻吟聲開門氣炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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