阿里山林鐵工程車上午遭自小客車撞上。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山森林鐵路工程板車今天上午8點44分在竹崎鄉灣橋村1處平交道遭一輛自小客車撞上，造成交通中斷，影響平日唯一一班林鐵上行列車，造成9點班次已買票的107人無法上山，林鐵也表示會全額退票。

林鐵處副處長周恆凱表示，上午8點44分收到北門站通報有小客車闖越20號平交道，員警也於9時許到場處理，事故造成小客車內共3人，車內1名移工頭暈、林鐵工程車車長羅韋聰手部擦傷。

(中時 )