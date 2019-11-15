環保署今（15）日於臺北科技大學舉行「2019水環境論壇」，邀請美國Rutgers大學環境科學系Obropta教授、美國Tetra Tech公司甄曉玥博士、日本琵琶湖和淀川水質淨化研究所和田桂子副所長等多位專家，與國內水環境領域專家就海綿城市管理系統、低衝擊開發(LID, Low Impact Development)技術與水質淨化技術等議題，分享對於水環境建設之經驗與研究成果，推動台灣水環境之發展。

環保署蔡副署長鴻德表示，臺灣降雨時間不平均且多集中在豐水期，水資源利用與管理的難度很高，再加上面臨全球暖化與氣候變遷加劇所帶來的天然災害，前瞻基礎建設計畫已納入「水環境建設計畫」，目的是為了打造完善水資源建設與環境；環保署配合「水環境建設計畫」辦理之「全國水環境改善計畫」，推動治水、淨水、親水，結合生態保育、水質改善及周邊地景之水環境改善計畫，營造全國水環境亮點，目前共計核定71案，已完工12案。

此外，水庫集水區保育治理亦為「水環境建設計畫」項目之一，環保署致力於降低水庫水質優養化潛勢，以污染總量削減管理方式及引進分散式污染削減設施，提出具體改善對策；搭配提高污水下水道接管率、強化水土保持宣導、合理化施肥與推廣使用無磷清潔劑等，以降低源頭污染排放。

環保署表示，後續將持續辦理「水環境建設計畫」，希望能提供民眾遠離水患，安全宜居的環境，並做到穩定供水，使民眾、產業有水可用，同時藉由恢復河川生命力及維持水庫的水質，讓我們的水環境更有防護力、抵抗力及恢復力。

(工商 )