從去年11月至今，遲遲等不到新合約的「甜瓜」安森尼，終於找到重返NBA機會了！《ESPN》權威記者沃納洛斯基15日爆料，拓荒者已經跟安森尼簽下無保障合約，最快將在拓荒者接下來的連6場客場之旅上場，甜瓜這下子總算開心了。

生涯10度入選全明星賽的安森尼，自從去年11月9日打完最後一場效力火箭比賽，就再也沒有上過場，儘管始終傳出有球隊找他的謠言，卻拖到15日才獲證實加盟拓荒者，其實先前拓荒者「雙衛」利拉德、麥科倫都曾表態希望甜瓜加盟。

《ESPN》薪資專家馬克斯報導，安森尼接下來每天可獲14490美元薪資，假如明年1月8日之前沒被裁員，他的合約就可以轉為全額保障，拓荒者接下來將到馬刺、火箭、鵜鶘、公鹿、騎士與公牛等客場作戰，相信很快可以看到甜瓜身影。

安森尼目前人在洛杉磯，且被《TMZ》狗仔隊拍到時表示，他將2000％在本季宣告回歸，沒想到隨即傳出他跟拓荒者簽約新聞，接著只能希望安森尼可以真正重新調適自己，千萬別又在拓荒者傳出負面謠言，屆時恐怕他就只能退休了。

(中時電子報)