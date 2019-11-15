直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會 11:102019/11/15 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 孫大千說明相關置產。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會。（趙雙傑攝） 國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千等人今日在國民黨中央黨部舉行「直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會，針對近來社會大眾對於韓國瑜夫婦置產問題拿出資料釋疑，並希望蔡英文總統也可以比照辦理向大家說明她的房產 。 (中時 ) #房產 #夫婦 #蔡英文 #韓國瑜 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 深綠大團結 串聯30本土團體 獨派挺英 成立守民主護台灣大聯盟 04:102019/11/11 政治要聞 韓國瑜豪宅案 林俊憲：透過民代施壓違法貸款 11:372019/11/11 政治 韓國瑜提副手 盧秀燕：張善政是加分的人選！ 12:092019/11/11 政治 論文門新進展？林環牆曝4張政大檔案照 16:552019/11/11 政治 五顆核彈將引爆？韓國瑜拚勝出得靠... 09:272019/11/12 政治 令人擔憂！他嘆：韓國瑜這問題非常大 09:572019/11/13 政治 「墅民」炒房 綠委：韓國瑜應出面說清楚 12:312019/11/13 政治 謝震武曾狂批 韓國瑜上他節目竟說... 22:422019/11/13 政治 呼應王世堅 韓為這句失言向蔡賴道歉 11:542019/11/14 政治 公布加拿大房產！韓陣營：韓冰持有 地下室 10:312019/11/15 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友震驚！ - 政治 不分區氣死人！韓粉列出超級夢幻名單 - 政治 公布加拿大房產！韓陣營：韓冰持有 地下室 - 政治 吳敦義又哭又爆氣 趙少康狠送8字 - 政治 不分區搞砸選情 柯志恩氣炸：吳敦義要我戰死沙場！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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