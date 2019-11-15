直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會。（趙雙傑攝）

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千等人今日在國民黨中央黨部舉行「直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會，針對近來社會大眾對於韓國瑜夫婦置產問題拿出資料釋疑，並希望蔡英文總統也可以比照辦理向大家說明她的房產 。

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