失聯移工躲在衣櫃，遭八德警方查獲。（八得分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

失聯移工躲在衣櫃，遭八德警方查獲。（八得分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

失聯移工躲在衣櫃，遭八德警方查獲。（八得分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

八德警方獲報指稱，有女失聯移工躲在八德區興豐路民宅中，八德派出所巡佐劉威及警員廖奕斌到場進入屋內後，四處察看皆未發現，突然一樓後方房間內衣櫃發出不明聲響，警員廖奕斌立刻打開衣櫃查看，發現該女子就躲在衣櫃裡，經警方查詢為越南籍陳姓女子，訊後將陳姓女移工移送到移民署桃園專勤隊收容，等待遣返。

莊姓屋主向警方表示，陳女原在其八德區家中擔任看護負責照顧近90歲年邁父親，但在2018年05月間因快要逾期，所以便逕行離開莊姓屋主的家，不料最近一直回來向莊姓屋主年邁的父親索討金錢，父親因年事已高又感念之前照顧之情分，常會資助陳女些許金錢，但次數實在太多，造成莊姓屋主及家屬不堪其擾，因而報案處理。

失聯女移工躲衣櫃遭八德警查獲。

根據警方調查，陳姓女移工自2016年就來台，因認為薪水太低，才會離開看護工作四處打工，最近因工作收入不穩定，才會想向之前所看護的年邁莊姓老翁索取金錢，不料這次踢到鐵板，屋主直接報警處理而被查獲。

(中時 )