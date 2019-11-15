國民黨總統參選人韓國瑜日前遭週刊爆料，過去曾在台北南港購買7200萬元豪宅，質疑與訴求庶民形象的韓國瑜不符，韓國瑜競選辦公室今召開「直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」記者會反擊，除公布韓國瑜夫婦房產買賣時間點、地點、貸款等細節，韓競辦強調，韓國瑜夫婦房產買賣一切合法，賠或賺都是正常過程，若用同樣的標準檢驗總統參選人，呼籲蔡英文總統公布蔡家房產獲利過程，全部公布在民眾面前檢驗。

韓國瑜競選辦公室今公布韓氏夫婦在雙北房產買賣情形，包括1993年在北市鎮江街購入的建案霖園，8年後脫手價格約與買入同為700萬元；2007年5月購入板橋東方明珠，賣出時間為2010年，賺1642萬9129元；同年9月以3900萬元購入內湖峰哲建案，去年賣出，賠290萬元；2011年7378萬元購入南港日昇月恆，2015年12月售出，賠428萬元。

韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千表示，特定人士一開始說韓用特權炒房，接著說並非庶民，特別要強調，庶民並非是貧民，韓國瑜夫婦買賣房產跟台灣百姓一樣，過程都是合法，有賺有賠，且有向銀行貸款，沒有任何特權。

至於先前爆出違建的雲林古坑房產，孫大千說，該農戶已於今年8月賣出，賠370萬元，韓氏夫婦目前名下僅剩雲林斗六的住家，根據房產買賣交易資料看來，如果這是炒房，屬於技術很爛的人，幾乎都是認賠售出。

韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華說，民進黨把整個國家資源用的很深，這些房產資料蒐集競辦花很多時間蒐集，甚直連當事人都不意取得的資料，特定媒體或有心人士卻能取得相關資訊，明顯是有人餵養資料。

韓競辦強調，若用同樣的標準，請蔡英文總統公布蔡家房產如何獲利過程，如果合法，蔡家有錢是你家的事情，作為總統參選人每筆房產須被檢視，請蔡總統也比照把房產公布於民眾面前。

(中時 )