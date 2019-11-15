國民黨總統參選人韓國瑜爆出房產爭議，副總統參選人張善政替韓緩頰，要大家不要把庶民講得好像窮到住一個小房子，庶民代表得意思是沒有特權。台北市長柯文哲15日表示，反正都是政治口水，時間過去就好，大家全國民眾再忍耐一下，再50幾天就結束了。

韓國瑜遭爆料夫人李佳芬曾加入購屋團，買下南港豪宅，近來又傳出李的閨蜜在2011年底曾購入內湖工業宅，引發外界對庶民的形象的質疑。

張善政今早說，韓國瑜根本沒有炒房，他認為，自己跟韓國瑜沒有當官前是庶民，「不要把庶民講得好像一定要窮到住一個小房子，庶民就是沒有特權，跟一般人一樣。」

對此，柯文哲說，庶民也是可以有房子，沒有錯，這也還好。

至於韓國瑜是否能安然度過房產爭議？柯文哲指出，韓都可以開一家學校，也不是窮人，所以他倒覺得庶民跟窮人不一樣，不過老實講韓也不是庶民，唉呦好啦，反正都是政治口水，時間過去就好，大家全國民眾再忍耐一下，再50幾天就結束了。

(中時 )