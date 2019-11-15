韓國瑜太太李佳芬論文中提到維多利亞學校是「貴族學校」，這句話近來被不少人韓黑視同撿到槍般一直散播，但也有網友仔細研究李佳芬論文中的說法，才發現這場烏龍誤導的做法，又是和韓黑過往般如出一轍。網友在FB中提供正確版本，事實真相在論文中寫的非常清楚，在雲林私校比公立學費貴，…家長因不熟悉私校運作，才會把私校的維多利亞視為貴族學校。

網友說李佳芬的論文內容非常清楚，主要在討論客戶是如何認知維多利亞學校的，其中一個認知是貴族學校。在雲林私立學校因為學費比公立學校貴，被定義為貴族學校，但是其實公立學費加補習費，跟維多利亞學費差不多，小班制與雙語教學給家長的品牌理解，且家長因為不熟悉產生對私立學校的刻板印象。

也有身為家長的網友認為，說什麼貴族學校？現在一堆家長自己把小孩送私校，然後不知道哪來的觀念覺得，私校教的好，傳久了私校就好像名校、貴族學校！

「貴不貴族，都是家長自己講的，誰會自己說自己是貴族學校？民進黨這種抹黑方式真的很無恥！」「你蔡大總統33歲就有15筆內湖重劃區土地，到底誰能跟妳比貴族啦？」笑死人去！

同時也有網友認為，李佳芬不是總統侯選人，但論文卻被當成總統般逐一檢視，反觀蔡總統對論文一直說都不清不楚，身為總統的她，選民是否才該有嚴格的監督。

(中時電子報)