美國籍女子隻身前往購票要至桃園機場搭機回美國，14日晚上8點許桃園機場捷運A8長庚醫院站PAO服務台與站務員交談中深覺可疑，於是通知桃園捷警隊員警到場協助，才得知該美籍女子安娜因患有腦瘤，因深覺來日不多，且未曾到過母親的故鄉台灣旅遊過，不過卻在長庚醫院裡失散，捷警協助下，讓兩人再度重逢。

據員警了解，安娜的母親從台灣遠嫁到美國華盛頓州多年，近幾年安娜腦部長有腫瘤，在美國就醫開刀期間，醫生告知病況極不樂觀，可能只剩下幾年的時間，但因安娜從小聽母親描述臺灣故鄉的風景多麼優美，而目前35歲的安娜卻從未與母親返台旅遊過，心中一直想到母親故鄉臺灣看看，張母為一圓女兒安娜最後的願望，避免抱憾終生，於是在上月30號帶著安娜搭機返台旅遊探親。

日前安娜的腦瘤疾病發作，常常在夜晚無法入眠且情緒失控、產生神智不清等症狀，張母透過妹妹的協助安排下將安娜帶至龜山長庚醫院住院檢查，昨晚張母辦完安娜出院手續抽空前往廁所後，回到座位區時發現女兒不見，著急的在醫院內到處尋找，最後在桃園捷警協助下與她女兒重逢。

張母表示這次為圓了女兒的心願，特地請個長假，帶她回到臺灣故鄉環島旅遊，但因在旅遊期間安娜病情發作，在家屬安排下住院醫療，昨晚張母再辦理出院手續期間，疑似安娜又病情發作，獨自跑到桃園捷運站想搭機回美，造成母女失散。

正當張母焦急萬分四處尋找之下，終於在醫院的急診室內看到與捷警一同而來的女兒身影，跑上前一把抱住女兒。張母非常感謝臺灣的捷運警察熱心協助，大大感受到警察的熱情服務。

(中時 )